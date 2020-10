A la Une .. Les époux Abar fêtent leurs noces d’or

Il y a 50 ans exactement, Marie-Céliane disait oui à Franck. Un demi-siècle plus tard, leur amour a bâti une famille nombreuse et unie. Par NP - Publié le Samedi 10 Octobre 2020 à 17:18 | Lu 741 fois

Le 10 octobre 1970, Marie-Thérèse de Chateauvieux officialisait l’union de Franck et Marie-Céliane Abar à Saint-Leu. 50 ans plus tard, c’est le maire Bruno Domen qui est venu confirmer la solidité de cet amour.



Durant ce demi-siècle, le couple a donné naissance à 8 enfants qui, à leur tour, ont donné naissance à 10 petits-enfants. Entourés de leur famille et en présence du Maire de Saint-Leu, ils ont célébré ce samedi leurs 50 ans de mariage au domicile familial, chemin de la surprise.