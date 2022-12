Les époux ALLAMELE fêtent leurs 50 ans de mariage

Anthony ALLAMELE et Valérie, de son nom de jeune fille JULIENNE, ont célébré le 29 décembre dernier leurs noces d’or. Déjà 50 ans qu’ils s’aiment, qu’ils vivent dans le bonheur et que la magie opère toujours. C’est en présence de leurs proches et de Salim NANA-IBRAHIM, Délégué au Plan Éducatif Global, qu’ils ont renouvelé leurs voeux.



À leur rencontre, c’était le coup de foudre. Voyant le temps passé, Anthony a fait sa demande en mariage à Valérie qui accepta avec joie. Ils ont scellé leur amour par le lien du mariage, à la Mairie de Saint-Paul et à l’Eglise de Saint-Paul. De cette belle union est née, 3 enfants, 7 petits-enfants, 6 arrière petits-enfants. 50 ans plus tard, la flamme est toujours là. Dans ce couple, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de patience, beaucoup d’humour, beaucoup de respect… On leur souhaite encore de beaux jours ensemble.