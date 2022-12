Communiqué Les entreprises s’engagent : Signature de la charte d’engagement

Par NP - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 17:57

Ce vendredi 9 décembre 2022, en présence de Jérôme FILIPPINI, préfet de La Réunion, 5 entreprises locales, le groupe How-Chong, la SCOPAD, Bac Réunion-Proxim, ISODOM et BAGELEC Réunion, ont officialisé leur engagement au sein du club local Les entreprises s’engagent.



La communauté Les entreprises s’engagent a été lancée par le Président de la République en juillet 2018 dans l’objectif de renforcer et de pérenniser le lien entre l’Etat et l’Entreprise en faveur de l’insertion professionnelle de tous les publics rencontrant des difficulté d’accès à l’emploi.



Toutes les entreprises qui rejoignent la communauté s’engagent volontairement à travers la mise en place d’actions concrètes de recrutement, de formation, d’accompagnement (découverte des métiers, mentorat, etc.) ou encore de mobilisation de leurs collaborateurs.



En contrepartie, l’Etat s’engage à faciliter et à accompagner la mise en œuvre de leurs engagements volontaires. Pour ce faire, la communauté s’appuie sur un réseau de clubs locaux.



Le club réunionnais, porté par l’association GRADUATE Océan Indien, a été labellisé le 3 septembre 2021 par le préfet. L’animation de ce club est financée par la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.



Les actions de la communauté



Au niveau national, la communauté est animée depuis avril 2022 par un groupement d’intérêt public co-créé par le ministère du travail, du plein-emploi et de l’insertion, Pôle emploi et une association d’entreprises engagées. Elle a pour objectif de :



- fédérer, sur l’ensemble du territoire, les entreprises – ainsi que les grands réseaux d’entreprises et partenaires – qui œuvrent pour une société plus durable et solidaire ;

- simplifier l’accès à l’information, aux dispositifs et aux aides ;



- créer des espaces de coopération entre l’État et les entreprises pour accompagner le passage à l’action en offrant les outils et les moyens permettant à chacun d'agir à son échelle ;



- valoriser les entreprises qui s’engagent, leurs bonnes pratiques et les actions innovantes qu’elles développent.





Le club Les entreprises s’engagent à La Réunion



À La Réunion, Les entreprises s’engagent orientent les actions collectives du club autour de 4 grands axes :

- développer la découverte de l’entreprise pour bien s’orienter et se former ;



- mettre le pied à l’étrier, développer les passerelles vers l’emploi durable pour les plus vulnérables ;



- solliciter les outils numériques visant à améliorer les processus d’inclusion professionnelle ;



- rapprocher les organismes de formation, les entreprises et les personnes isolées.



Les entreprises s’engagent pour les jeunes, les personnes en situation de handicap, les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles se forment par ailleurs aux bonnes pratiques notamment en matière de responsabilité sociale.



Une démarche à laquelle peut adhérer toute entreprise



Les entreprises réunionnaises constituent un moteur puissant d'innovations sociales et sociétales. Elles ont un rôle-clé dans la cohésion sociale du territoire. Toute entreprise de La Réunion, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité, peut rejoindre le mouvement. Chaque entreprise a ses spécificités et peut choisir les orientations qu’elle souhaite donner à ses engagements, en cohérence avec son modèle économique et social, avec une priorité commune : s’engager pour l’inclusion et l’insertion professionnelle des publics éloignés du marché du travail. La charte d’engagement est téléchargeable sur le site :



L’association Graduate OI



L’association Grauduate Océan Indien est ouverte aux personnes morales ou physiques, domiciliées et exerçant sur le territoire Français. Elle a pour objet de :

- mettre en place des actions dans le champ de l’inclusion sociale ;



- contribuer au développement sociétal, social et territorial.



