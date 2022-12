Les entreprises réunionnaises ont créé 7,5 milliards d’euros de valeur ajoutée en 2020

Le bilan de l'institut de sondage :



Les principales caractéristiques de l’activité des entreprises réunionnaises sont chaque année mises à disposition sur le site insee.fr. Le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, le taux marge, l’investissement et le taux de rentabilité économique sont ainsi déclinés par secteur d’activité et tranche d’effectifs salariés. Les chiffres 2020 viennent d’être diffusés.



Une courte publication accompagne la mise en ligne de ces données détaillées. Elle dresse les principaux constats structurels sur les caractéristiques et l’activité des entreprises réunionnaises. En 2020, les entreprises réunionnaises marchandes, hors secteurs agricoles et financiers, créent 7,5 milliards d’euros de valeur ajoutée, pour un chiffre d’affaires de 25,5 milliards d’euros. Leur investissement s’élève à 2 milliards d’euros. Il est très fortement concentré : 5 % des entreprises réalisent 93 % de l’investissement.



En complément à la publication sur les statistiques annuelles d’entreprises annuelles à La Réunion, l’Insee propose des données plus détaillées sur les caractéristiques de l’activité des entreprises réunionnaises. Les informations chiffrées disponibles pour les années 2012 à 2020 portent sur le nombre d’entreprises et de salariés, le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, le taux de marge, l’investissement, la part de valeur ajoutée, les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles, le besoin en fonds de roulement et le taux de rentabilité économique. Ces données comptables sont déclinées au niveau de 36 secteurs d’activité et par talle d’entreprises. Les entreprises réunionnaises créent 7,5 milliards d’euros de valeur ajoutée en 2020.