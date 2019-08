Les entreprises réunionnaises et de l’océan Indien font Cap vers l’Afrique !

Chaque année le Forum Économique des Îles de l’Océan Indien (FEIOI) donne rendez-vous aux entreprises des Comores, de Madagascar, de Mayotte, des Seychelles et de La Réunion pour faciliter les affaires entre les îles. Sous l’égide de l’Union des Chambres de Commerce des Iles de l’Océan Indien (UCCIOI), cette douzième édition est portée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion et met le cap vers l’Afrique.Ce forum est l’occasion favorable de réunir les entrepreneurs de chaque île, d’encourager les échanges commerciaux et la coopération dans le bassin océan Indien. 400 participants sont attendus sur les trois jours.Cette édition, à la portée d’entreprises de l’océan Indien et réunionnaises, trace le chemin vers l’Afrique, un continent qui regorge d’opportunités d’affaires et dont les entreprises réunionnaises et de l’océan Indien sont en mesure de saisir. Les différentes conférences, rencontres et autres ateliers du forum aborderont les enjeux économiques communs et dresseront un panel d’opportunités extérieures.Enfin, des spécialistes venus du continent africain et des modèles économiques existants donneront aux entreprises lors des ateliers les outils pour renforcer la synergie entre les économies de la zone et réussir le pari du développement win-win Africain.Retrouvez le programme détaillé sur www.forumeco-oi.com La conférence à visionner en suivant ce lien