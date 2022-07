A la Une . Les entreprises locales résistent à l'impact de la crise

Les dernières tendances conjoncturelles publiées par l'IEDOM indiquent un démarrage positif de l'année pour les entreprises locales, et ce malgré les incertitudes et les zones d'ombre pour les mois à venir. Par SF - Publié le Vendredi 1 Juillet 2022 à 10:21





Depuis la fin de l’année derrière, l’IEDOM enregistre un fort rebond du moral des chefs d’entreprises, et pour cause, l’ICA montre une dynamique remarquable de l’activité qui se poursuit sur le premier trimestre 2022. Le deuxième trimestre sera cependant décisif et pourrait être le moment d'une bascule économique.





Les entreprises locales se portent bien



Sur le premier trimestre 2022, l’indicateur est au vert et atteint 117, soit 17 points plus haut que sa moyenne "longue période", et ce malgré les crises et incertitudes.



Cet indicateur au vert reflète surtout un rebond de l’activité mondiale post “pic de crise covid” depuis fin 2020, mais aussi une augmentation de l’emploi salarié dans le secteur privé à La Réunion.



Crise, guerre, inflation : A quoi s'attendre ?



En parallèle de cette activité florissante, les entreprises remontent une dégradation de leurs charges d’exploitation liée à la crise covid et due à l’augmentation des prix qu’elles subissent qui se répercutent sur leurs prix de vente.



Tous ne sont pas logés à la même enseigne certains secteurs tels que l’agriculture, l’industrie et le BTP subissent plus durement la hausse des coûts des matières premières avec le rebond de la demande mondiale. Si l’on espérait un retour progressive à la normale, cette flambée des prix s’est au contraire accentuée avec le début de la guerre en Ukraine fin février.



Ce conflit a généré une envolée des prix de l’énergie et des matières premières qui finiront, si cela perdure, par impacter significativement les prix de vente et donc les consommateurs.



Si l’on peut envisager de moins bonnes nouvelles pour les prochains trimestres, pour l’heure, le premier trimestre 2022 laisse paraître une économie locale positive, toujours sous le signe de la reprise et du rebond de l'activité.