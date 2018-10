Les entreprises dans le viseur de Gilbert Annette ?

Après l’annonce du non renouvellement de la subvention de la Mairie à l’association chargée d’animer le centre-ville de Saint-Denis (Quotidien 31/07/2018), voici maintenant que le Maire décide d’appliquer soudainement une délibération de 2015, pour taxer les enseignes des entreprises dionysiennes !



Pour rappel les entreprises en plus des impôts sur les sociétés et la TVA , sont redevable de la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et la taxe sur les surfaces commerciales.



C’est à se demander s’il n’ya pas autre chose qui se cache derrière ces décisions , qui sont à la discrétion du Conseil Municipal. Il ya donc une volonté réelle de taxer encore une fois les entreprises et avec un timing qui laisse tout le monde perplexe !



En effet, juste un an après les événements de Félix Guyon, nous subissons la fermeture du parking de l’océan, de la fin de l’animation de la ville, d’une politique de stationnement qui pénalise encore et toujours les clients, et pour couronner le tout d’une nouvelle taxe qui vient encore affaiblir les entreprises déjà devenues fragiles.



Il faut construire un Saint-Denis qui donne envie d’entreprendre, en sécurité, et de façon pérenne, qui ne subit pas les aléas de la politique politicienne pour cela nous devons prendre exemple sur nos voisins de l’océan indien qui font de l’entreprise le moyen de tirer la population et les collectivités vers le haut, pour que le développement économique profite à tous !



Or , le développement économique de Saint-Denis et l’attractivité du centre-ville est devenue la cible préférée de la municipalité.