Les entrepreneurs heureux dans le Sud

Les éléments principaux de l'enquête de satisfaction réalisée en partenariat avec SAGIS Des entreprises anciennes, des dirigeants unanimement satisfaits d’être dans le SUD

80% des entreprises existent depuis 10 ans. Et 96% des chefs d’entreprises se disent satisfaits (très ou assez) d’être installés dans la région SUD Le SUD, une région vue comme plus attractive et plus dynamique

Entre 75 et 83% considèrent que le SUD est beaucoup plus attractif et plus dynamique que les autres régions de l’île

68% estiment que le SUD est mieux géré La CIVIS, dans le cadre de sa mission de développement économique, a interrogé les entreprises installées dans le Sud. Cette enquête révèle un fort taux de satisfaction des entrepreneurs d'être implantés sur le territoire de la CIVIS, composé de 33 zones d'activités. Le dynamisme, le tourisme et la qualité de vie sont les principales sources de satisfaction de ces professionnels. Les conditions de circulation sont identifiées comme prioritaires dans les améliorations à mener par la CIVIS. Visite et explications !





