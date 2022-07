A la Une . Les enseignes lumineuses et les portes ouvertes des commerces bientôt interdits

Le gouvernement annonce la publication prochaine de décrets interdisant les enseignes lumineuses des entreprises entre 1h et 6h du matin et un autre pour empêcher les magasins climatisés de garder les portes ouvertes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 25 Juillet 2022 à 07:22

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé la parution prochaine de décrets pour obliger les magasins à fermer leurs portes et à limiter la publicité lumineuse. Une législation existe déjà pour cette dernière, mais elle est mal appliquée.



Concernant la première mesure, celle-ci vise à obliger les magasins à fermer leurs portes lorsque la climatisation ou le chauffage fonctionnent. Selon la ministre, cela représente 20% de consommation supplémentaire. Les contrevenants se verront punir d’une amende de 750 euros.



Concernant la publicité lumineuse, la loi actuelle différencie les communes de plus ou moins 800.000 habitants. Les villes en dessous de cette limite doivent déjà éteindre leur lumière entre 1h et 5h du matin, mais cette règle est peu suivie et peu sanctionnée. L’amende pourrait aller jusqu’à 1500 euros.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur