A la Une . Les enseignants sur liste d'attente réclament un poste

​Comme chaque année, le recrutement ou non des enseignants admis sur liste complémentaire du premier degré est source d’inquiétudes et de questionnements. Pour la rentrée 2023, les 26 personnes de l’Académie dans cette situation demandent à être recrutés d’autant plus qu’une circulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse stipule qu’ils vont être rappelés. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 à 17:55



Tous les ans, un certain nombre de candidats ayant passé le concours CRPE pour l’Académie de La Réunion se retrouvent sur liste complémentaire, et tous les ans, ces derniers bataillent pour rejoindre l’Éducation nationale et combler les postes vacants, plutôt que de voir à ces postes, des professeurs contractuels formés et recrutés à la dernière minute.



D’année en année, le nombre de postes disponibles se réduit dans l’Académie. Ces enseignants admis sur la liste complémentaire dans le premier degré ont été reçus par la présidente de Région qui a tenu à mettre en lumière leur situation : "L’Académie de La Réunion regorge de spécificités qui nécessitent que les élèves du premier degré soient encadrés par des enseignants qui connaissent la réalité de leur territoire, notamment qui causent créole", avance la présidente de Région.

Pas de poste, vraiment ?







Pour l’heure, aucun recrutement de contractuels n’est prévu “en principe”, a fait savoir la rectrice, mais d’après les informations recueillies par les députés présents, Frédéric Maillot et Jean-Hugues Ratenon, ce sont au moins 10 classes, réparties sur deux circonscriptions qui n’ont pas de professeur pour la rentrée. Les chiffres pour les 22 autres circonscriptions ne sont pas connus.



La présidente de Région réclame par ailleurs plus de transparence quant aux postes disponibles : “Combien de moun y sava la retraite ? Combien néna de ruptures conventionnelles ? Combien de stagiaires ? De temps partiels ? De personnes qui rentrent à La Réunion ? Et là dedans, combien de Réunionnais ? Nous l’a jamais ganyé ! Bana y dit a ou l’article 1 de la Constitution y permet pas de faire la différence, foutez moi la paix ! Dia mwin nana y rentre, y vient vive zot retraite ici et (...) combien nana de moun La Réunion y rentre ?”, lance-t-elle soulignant que le problème ne date pas d’hier.



“Tous les candidats sur liste complémentaire vont être appelés “, promesse non tenue



La circulaire du ministère de l’Éducation nationale sur son site devenirenseignant.gouv.fr n’a pas échappé à La Région et encore moins aux 26 personnes figurants sur cette fameuse liste complémentaire.



Il y est écrit noir sur blanc :



CRPE 2023 : information pour les candidats inscrits sur liste complémentaire

Tous les candidats au CRPE inscrits sur liste complémentaire vont être appelés par les académies : ainsi, 1 581 professeurs des écoles stagiaires complémentaires, bien formés, rejoindront l'Éducation nationale à la prochaine rentrée scolaire !



Sur l’ensemble des Académies de France, seules trois, parmi lesquelles La Réunion n’auraient pas respecté cet engagement. Les autres auraient procédé au recrutement de 80 à 100% des inscrits de la liste, s’insurgent les enseignants dans l’attente présents ce mercredi à la pyramide inversée.



Ils réclament ainsi que cette mention soit respectée à La Réunion comme ailleurs et mettent en avant au passage des résultats honorables au concours pour les figurants de la liste.



“J’ai obtenu 11,85 de moyenne et je suis sur la liste”, explique Suzie Samata, sur liste d'attente. À Créteil, où les candidats ne se bousculent pas, le dernier admis de l’Académie aurait obtenu la note de 5.



“Le message commence à être clair”, indique le député Frédéric Maillot qui poursuit : "Il y a deux France. Il y a la France hexagonale et il y a la Sous-France”. (...) Ce que nou demand', c’est que y suive les directives de la circulaire que lé sur le site”.

Alerter les ministères et espérer



La présidente de Région annonce qu’un courrier mettant en lumière la situation sera adressé au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, à Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer, au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse de France Pap Ndiaye et à la Première ministre.



Les concernés ont le soutien de l’ensemble des députés de La Réunion qui rédigeront eux aussi un courrier appuyant cette démarche auprès des différents ministères, indique Jean-Hugues Ratenon. "J'espère toujours. Au niveau du rectorat, il n'y a pas à tergiverser. Il suffit simplement d'appliquer ce qui est écrit sur le site ministériel", confie Suzie Samata.



L’an dernier, les 40 candidats au concours inscrits sur la liste complémentaire n’ont pas été rappelés. Des classes sans professeurs ont été confiés à une cinquantaine de contractuels, qui n’ont d’ailleurs pas été renouvelés pour la rentrée d’après les enseignants admis sur la liste complémentaire 2023.