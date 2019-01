Les enseignants ne pourront plus refuser la deuxième heure sup

Les syndicats d'enseignants et les "Stylos rouges", un mouvement qui se veut le pendant des "Gilets jaunes" chez les enseignants, réclament une hausse du point d'indice des fonctionnaires, pour améliorer leur pouvoir d'achat.



Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, a répondu par la négative, arguant du trop grand impact qu'une telle mesure aurait sur les finances de l'Etat. Mais, en compensation, il a décidé de ne plus permettre aux enseignants de refuser la deuxième heure sup. Mesure qui aurait un double objectif : augmenter le pouvoir d'achat des enseignants et compenser les suppressions de postes au collège et au lycée.



Mais les enseignants sont loin d'être satisfaits. Selon eux, on ne peut octroyer des heures supplémentaires à l’école primaire, puisque le service à effectuer est calqué sur le nombre d’heures de classe.



La mesure ne concernerait donc que les enseignants du second degré où près de 73 % des enseignants font déjà une heure supplémentaire ou plus par semaine. Mais ces dernières ne sont pas accessibles aux enseignants à temps partiel, qui forment 8,3 % des effectifs du secondaire, et les charges familiales et professionnelles sont variables d’un enseignant à l’autre.



Devant ce risque de discrimination au sein même du corps des enseignants, les syndicats maintiennent donc leur revendication d'une augmentation de l'indice.