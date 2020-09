A la Une . Les enquêteurs débusquent cinq nouveaux suspects dans le trafic de drogue au Tampon et à St-Pierre

Ecstasy, MDMA, cocaïne, zamal, LSD…un nouveau volet d’un vaste trafic de stupéfiants devait se jouer ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 23:38 | Lu 217 fois

L’enquête remonte à il y a trois ans. De la cocaïne est découverte lors d’un banal contrôle routier. Depuis, quatre individus ont été interpellés puis condamnés, en avril 2018. Mais les ramifications de ce trafic de drogue - s’étendant du Tampon (cité des Araucarias) à Saint-Pierre - ont mené les enquêteurs vers cinq nouveaux suspects. Parmi eux, un ancien rappeur chez qui du matériel de conditionnement a été découvert. Aujourd’hui âgé de 29 ans, il tente de se construire une nouvelle vie en Australie.



Les différentes auditions et confrontations n’ont pas permis de mettre en lumière les rôles joués précisément par chacun des protagonistes interpellés au fil de l’instruction, chacun se renvoyant la balle. Les explications devront attendre. Le procès a été renvoyé au 18 mars 2021.



Le contrôle judiciaire des 5 accusés a, en revanche, été maintenu. Ils ont notamment l’interdiction d’échanger entre eux.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur