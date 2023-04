Courrier des lecteurs Les ennemis de la République...

Par Carl Joseph - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 08:14

Mais qui sont-ils ?

On pourrait les croire à l'extérieur du pays où ceux qui nouvellement installés en franchissement de nos frontières et en toute illégalité sont prêts à en découdre.

Eh ben non, de bons Français de souche comme on dit même si dénaturés !

Des Français de patelins et de terroirs de la France continentale ayant opté pour un choix de vie exotique sous les cocotiers et près du lagon exceptionnel de Mayotte .

Une opération de nettoyage est envisagée dans cette île en vue de réguler l'immigration sauvage et de normaliser la vie des Mahorais . Une opération mise en route par Darmanin prévue pour après le ramadan ..

Pas sûr ! L'urgence de la situation devant les évènements qui se précipitent par suite d'agissements des Anjounnais peuvent faire accélérer les choses.

Qui vivra verra ! Mais déjà se crée un collectif de juristes en recherche d'activité cérébrale et d'enseignants désœuvrés, les mêmes exilés de leur territoire national pour venir contrecarrer la mission du Ministre de L' Intérieur..

Sous prétexte de défendre les droits des enfants et de toute la smala de réfugiés sans droits .

Si vous reliez tout cela vous répondrez à la question : " les ennemis de la République "..