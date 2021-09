A la Une . Les enjeux environnementaux au cœur du nouveau roman d'anticipation de Colline Hoarau

L’auteure réunionnaise néo-bretonne, Colline Hoarau, vient de sortir son 5ème roman qui nous projette dans 20 ans, 2040 : coquelicots et bleuets. Un futur proche, réaliste, qui nous fait prendre conscience des enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Samedi 11 Septembre 2021 à 13:56

Nous sommes en 2040, Mahavel a vingt ans. Elle vit avec son temps et jouit naturellement des progrès technologiques qui régissent son quotidien dans tous les domaines : santé, éducation, alimentation.

Contemplative, sa vie solitaire dans sa longère bretonne semble heureuse et sereine, jusqu’au jour où elle fait la rencontre inopinée et bouleversante d’un jeune homme, Ferdinand, qui vit hors du système et de cette modernisation à outrance. Retour à une consommation limitée, troc, agriculture raisonnée, partage des services.

Une prise de conscience pour Mahavel qui s’interroge en parallèle sur son histoire ancrée entre deux cultures : la Bretagne et l’île de La Réunion, un équilibre difficile à trouver qui l’entraîne dans une quête familiale aux nombreux rebondissements. Retour dans le passé, voyage à La Réunion au cœur de ses racines pour se révéler et trouver sa place dans ce monde.

Avec son écriture ciselée et poétique, Colline Hoarau détaille un futur plausible dans ce roman d’anticipation plein d’humanité. Un récit à la fois inquiétant et porteur d’espoir, avec toujours les thèmes qui lui sont chers : la double culture et les origines familiales.



Mais qui est Colline Hoarau?

Née en 1966 à l’île de La Réunion, Colline Hoarau vit aujourd’hui en Bretagne et explore sa culture. Enseignante en breton, elle a également à cœur d’éveiller les plus petits à travers des albums jeunesse, comme les plus grands avec ses romans.











