Les enjeux de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron aux États-Unis

C'est sa seconde visite d'Etat au pays de l'Oncle Sam. Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi aux Etats-Unis. L'occasion pour le président français de faire le point avec son homologue Joe Biden sur la guerre en Ukraine mais aussi sur le protectionnisme américain en matière d'inflation. Par NP - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 09:38

Le programme de ces quatre jours de visite est particulièrement chargé pour Emmanuel Macron, seul président français à connaître deux voyages d'Etat aux Etats-Unis. L'occasion pour Joe Biden et lui de tourner la page de la vente controversée des sous-marins français à l'Australie, annulée par Canberra au profit d'une alliance AUKUS avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Une volte-face qui avait fortement irrité Paris qui ne s'est pas privé à le faire savoir à Washington.



Ce mercredi, Emmanuel Macron rencontrera également la vice-présidente Kamala Harris et sera convié par les élus du Congrès. Il se rendra également au cimetière d'Arlington où un hommage sera rendu à Pierre Charles L'Enfant, à l'origine des plans de la capitale fédérale Washington.



Jeudi, il sera reçu à la Maison-Blanche où il abordera avec Joe Biden et sa garde rapprochée les questions de politique internationale et notamment sur la guerre en Ukraine. Vendredi, il se rendra en Louisiane où il annoncera la création d’un Fonds pour la langue française pour soutenir l’apprentissage du français dans les écoles américaines.



Durant sa visite, le chef d'Etat français sera accompagné d'une délégation composée entre autre des astronautes Thomas Pesquet et Sophie Adenot, du chorégraphe Benjamin Millepied mais aussi de capitaines d'industrie comme Patrick Pouyanné (PDG de Total), de Xavier Niel (PDG du groupe Iliad) ou encore de Bernard Arnault, patron de LVMH.

USA! A moment to celebrate the friendship between our two countries. A moment to progress together in a time of great challenges. pic.twitter.com/Pw5EfktFC2

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 30, 2022