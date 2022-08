Communiqué Les engagements de la commune de La Possession en matière de gestion énergétique

La Ville de La Possession, particulièrement attachée aux valeurs de développement durable et à la préservation énergétique, s’est engagée depuis quelques années à réduire les dépenses de consommation de la Collectivité à travers un axe important : celui de la modernisation. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 11:52

A cet effet, la Ville réaffirme depuis 2014 son engagement en faveur de la maitrise, de la réduction énergétique et des énergies renouvelables avec :



- l’installation de panneaux photovoltaïques sur 16 sites publics sélectionnés aux abords des bâtiments publics de la commune, comprenant notamment la mise à disposition d’une partie de son patrimoine non exploité à des professionnels du secteur photovoltaïque (parkings) avec une production annuelle sera de 1500KW Crète sur 8900m2 et une économie de près 63000 € par an à la Ville pour une durée de mise à disposition de 22 ans.



«La quantité d’énergie produite à travers les panneaux représentera la consommation d’énergie de 900 foyers soit 7% de la population de la collectivité. Cela évitera le rejet de 2.4 Tonnes de CO2 par an et c’est une fierté pour la Ville de La Possession de participer activement à ce défi mondial de réduction de consommation en énergie» déclare Madame Vanessa MIRANVILLE.



- la rénovation du parc lumineux de la Ville : 1 627 000€ ont été investis par la Ville dont 1 380 000 de subventions pour le remplacement de mâts défectueux. Le remplacement de 2 000 points lumineux par des lampes LED (36 500 € d’économie chaque année) afin d’œuvrer contre le gaspillage luminaire. Voici la part de l'éclairage public en 2021 dans nos dépenses en électricité :



La Ville de La Possession, par ailleurs investie à veiller à la consommation énergétique des infrastructures siégeant sur la Commune, effectue des sollicitations afin que les lumières puissent être éteinte au maximum pendant la nuit dans un souci de préservation de la biodiversité. La Ville est par ailleurs fidèle partenaire à l’action « Les jours de la Nuit ».



- La modernisation de son parc automobile : «La Ville œuvre au quotidien dans la recherche de subvention dans un principe de responsabilisation auprès des citoyens afin que ces derniers puissent voir les efforts accomplis par la Ville en terme de gestion interne et ainsi constater que les dépenses de la Ville sont favorables à faire aboutir les projets» a déclaré Mme Vanessa MIRANVILLE.



C’est la raison 320 000 € de subventions ont été obtenues par la Ville ; seule commune de l’île à recevoir le label “territoire à énergie positive pour la croissance verte”, pour l’achat de 15 véhicules électriques et la pose de 3 bornes de recharge solaire pour véhicules électriques.



Par ailleurs, le constat est celui de la diminution du nombre de véhicule avec un moteur thermique fil des années :



- La mise en place d’actions de réduction du bruit et de diminution de la chaleur dans les écoles de la ville : très sollicitée par les parents d’élèves et directions d’école, la Ville de la Possession a fait le pari des solutions alternatives en termes de résorption de la chaleur au lieu de la pose directe de climatiseurs au sein des classes. C’est la raison pour laquelle des études ont été menées au sein des écoles pour l’installation de brasseurs d’air et de climatisation en dernier recours. La rénovation des écoles sujettes aux fortes chaleurs est notamment importante dans le sens d’une amélioration du confort des élèves. Par exemple, via l'utilisation d'une peinture spéciale sur certains bitumes de cours de récréation, pour faire significativement baisser la chaleur ou encore le toit végétal installé à l’École Célimene de La Possession afin de réduire naturellement la température au seins des classes.



- Les efforts accomplis en termes de climatisation : elle s’effectue à travers la sensibilisation interne auprès des agents de la Ville.



- La politique de la Ville en matière de la réduction énergétique : La Ville de La Possession détient une politique ambitieuse en matière de dynamisation du Territoire, c’est la raison pour laquelle dans le cadre de son modèle de Smart City, la Ville a été internationalement récompensée, à travers son « Cœur de Ville », véritable modèle d’innovation tropical, ayant pour vocation à s’étendre sur les futur projets de la Ville. Ce quartier détient une arborescence durable dictée par la préservation énergétique, le confort thermique, l’innovation à travers la pose de bornes photovoltaïques, ainsi que d’aménagements prêtant à une mobilité douce !



C’est cette approche que la Ville souhaite réitérer dans le cadre de l’ensemble de ses futurs projets sur la thématique énergétique afin de continuer à réduire davantage ces factures en prenant compte également des augmentations locales.



- Comment vous préparez-vous pour les prochaines échéances gouvernementales ?



«La Collectivité est prête à accueillir les prochaines échéances gouvernementales puisque nous avons eu à cœur d’ouvrer en faveur de la maitrise, de la réduction énergétique et des énergies renouvelables sur La Possession, ces efforts collectifs sont l’affaire de tous ! Nous espérons cependant que l’Etat accompagnera les collectivités dans le cadre de ces futurs projets innovants» déclare Mme Vanessa MIRANVILLE.