Les engagements d'Emmanuel Macron pour le mois prochain

Le président de la République a demandé au gouvernement et aux syndicats de se mettre au tour de la table pour proposer plusieurs mesures et dispositifs particulier sur l'emploi en France d'ici un mois. Emmanuel Macron veut notamment une meilleure prise en compte de la pénibilité du travail, la fin des régimes spéciaux qui permettent des salaires inférieurs au SMIC, un retour des bénéficiaires du RSA au travail et le versement d'une partie des supers profits des entreprises à leurs salariés.

Par La rédaction - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 17:31