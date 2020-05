A la Une . Les engagements d’Air Austral pour la protection sanitaire Avec le déconfinement prévu demain, la compagnie aérienne se prépare à recevoir une augmentation du nombre de passagers. Air Austral a donc mis en place des mesures de protection. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 10 Mai 2020 à 09:27 | Lu 1357 fois

Si durant les deux mois de confinement, le faible taux de remplissage permettait généralement le respect des distanciations sociales, Air Austral a préparé la suite pour assurer la protection sanitaire.



Ainsi les passagers ne disposant pas de masques en recevront systématiquement avant l’embarquement. Des marquages au sol et signalétique seront également présents à l’aéroport pour faciliter l’enregistrement.



En plus de cette mesure, Air Austral va poursuivre ses mesures actuellement en place. La compagnie a mis en place un programme spécifique de nettoyage intégral, approfondi et désinfectant, de tous ses appareils, avant chaque vol effectué, et ce sans exception. Ce nettoyage approfondi de chaque surface est complété d'une pulvérisation régulière des cabines au moyen de liquide désinfectant homologué.



Un système de recyclage de l'air constitué de filtres « High Efficiency Particulate Air » (HEPA) identiques à ceux utilisés dans les blocs opératoires équipe les appareils. Cela permet un renouvellement automatique de l'air des cabines toutes les 3 minutes, avec un filtrage conforme aux normes sanitaires et permettant de capturer 99,99 % des virus y compris ceux de type coronavirus.



Enfin, l’ensemble du personnel est ainsi mobilisé, sensibilisé et équipé afin que les mesures d'hygiène de circonstance soient rigoureusement appliquées. À bord de chaque avion, les membres d'équipage disposent pour leur protection, de gants en vinyle et de masques de protection ainsi que de kits de nettoyage composés de gants et de lingettes. Afin de limiter au maximum les contacts et les interactions , le service à bord a été réorganisé. L'offre de presse ainsi que les ventes à bord ont été suspendues. Les produits sous emballage sont par ailleurs privilégiés et les plateaux-repas servis systématiquement recouverts.



