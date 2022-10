Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les enfants et adolescents de la Ville de Saint-Paul visitent l’Assemblée Nationale Six enfants, âgés de 8 à 12 ans, élus au sein du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes de Saint-Paul et six adolescents, de 13 à 17 ans, participent au 13ème Congrès de l’Association nationale des conseils d’enfants et des jeunes (ANACEJ), organisé actuellement à Arras (du 25 au 28 octobre 2022). Ils ont visité le 25 octobre dernier l’Assemblée Nationale.

Le 20 octobre dernier, les 12 enfants et adolescents ont reçu leur kit de départ à l’Hôtel de Ville avant de s’envoler à Arras pour le 13ème Congrès national de l’Association nationale des conseils d’enfants et des jeunes (ANACEJ). Ce déplacement traduit cette forte ambition pour la jeunesse saint-pauloise. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité du titre Ville Amie des Enfants décerné par UNICEF à la commune de Saint-Paul. Cette distinction consacre la stratégie de la Municipalité dédié à la petite enfance, l’enfance et à la jeunesse.



L’ANACEJ anime un réseau de 542 collectivités territoriales, de 19 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire. Ce rassemblement favorise l’échange, l’ouverture de ces citoyens de demain.



Les enfants et les jeunes amenés à se déplacer vivent une expérience enrichissante. Car le thème 2022 de ce congrès aborde les différentes formes d’expression et de participation.



Par ailleurs, cette expérience innovante permet à ces adolescents d’initier à une démarche participative, d’expérimenter la fonction de jeune représentant et d’échanger avec d’autres instances locales ou nationales. Ce congrès sert à poser les bases d’un élargissement du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes et/ou de créer une instance dédiée aux adolescents et aux jeunes adultes à Saint-Paul dès 2023. C’est l’opportunité d’expérimenter la démocratie participative. Cette ambition forte se traduira par l’organisation du premier Forum de la Jeunesse et de la Journée de l’économie sociale et solidaire le 30 novembre. Cet événement est consacré à l’information et à la valorisation des 11-26 ans. Ce Forum est le signe de la politique ambitieuse menée en la matière. C’est l’aboutissement d’une démarche engagée pour construire une politique ambitieuse en faveur de la jeunesse.



En matière de consultation participative, Saint-Paul donne la possibilité à sa jeunesse de s’exprimer. Comme lors de la récente concertation liée au Programme de Renouvellement Urbain où les enfants devaient penser la Ville de demain. La commune favorise leur expression.







