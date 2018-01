Les enfants du centre de loisirs du Ruisseau pris "la main dans le sable"

C’est en compagnie de Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia et de Léo Pairain, chargé de mission au CEDTM (Centre d’Études et de Découverte des Tortues Marines), que la quinzaine de marmailles s’est pris au jeu de la végétalisation de la plage. Patate cochon, lianes, manioc bord’ mer, veloutier, ce sont là les espèces qui ont été plantées par Maëlle, Thomas, Ethan, Mathis, Harmony, Wilderick ou encore Aurélia.



Ce projet, qui s’inscrit dans la mesure compensatoire des travaux de la nouvelle route du littoral, bénéficie en outre de l’accompagnement d’une équipe d’emplois verts, financée par la Région Réunion, qui a pour missions la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, l’entretien et l’affichage de panneaux informatifs sur les plages.