Les enfants du CCEJ de Saint-Paul racontent leur confinement

De courtes séquences où les enfants se filment et nous racontent les leçons du confinement.



Ils tirent de cette période particulière plusieurs belles leçons de respect, d’humanité et de vivre ensemble. Cette expérience leur apprenait beaucoup -à eux et à leur famille- sur la façon d’améliorer notre milieu de vie, notre façon de vivre et notre environnement.



Leurs vidéos sont publiées progressivement depuis ce samedi 9 mai 2020 sur la page Facebook de la ville de Saint-Paul. Nous les publions en intégralité dans cet article, sur le site de la ville, ci-dessous. Les voici.



























Jade Gongora, du Conseil communal des Enfants et des Jeunes, évoque l’importance de se protéger, soi et ses proches, face au Covid-19. Elle revient sur ses dernières semaines de confinement.