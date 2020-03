Société Les enfants des personnels soignants accueillis dans les écoles lundi Dans un contexte d'épidémie de Coronavirus et de confinement, la rentrée des classes est reportée pour les élèves réunionnais. Les écoles, collèges et lycées restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Ce lundi 23 mars cependant, les enfants des personnels soignants seront accueillis dans les écoles, indiquent les municipalités. Voici celles qui ont communiqué :

Saint-André :



Le Maire de Saint-André informe que conformément aux directives en vigueur liées à la crise sanitaire, seuls les enfants des personnels soignants, seront accueillis dans les écoles publiques de la ville à partir du Lundi 23 Mars 2020, jour de la rentrée scolaire.



Les conditions d'accueil de ces enfants seront précisées dans la journée du Vendredi 20 Mars 2020 suite à l'évaluation du nombre d'enfants concernés.



Les professionnels de santé concernés sont priés de contacter la Direction de la Réussite éducative de la Ville par téléphone 0692 89 96 59 ou par mail à l'adresse



– le nom de l'enfant

– son école

– et sa classe.



Par ailleurs, en raison du confinement nécessaire à la lutte contre le Covid-19, l'opération de nettoyage de prérentrée des écoles par le personnel communal, prévue initialement ce Vendredi 20 Mars 2020, sera reportée à une date ultérieure.



-------



Le Tampon : Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement contre la propagation du coronavirus, les écoles restent fermées jusqu’à nouvel ordre.





Toutefois, les enfants des personnels de santé, sans solution de garde, pourront être accueillis dans des écoles.



Ce lundi 23 mars, les parents concernés sont invités à emmener leurs enfants dans leur école habituelle, à partir de 8h20 ( 7h50 pour les écoles de Ligne d’Equerre et Jean Albany). Ils seront accueillis par les directrices et directeurs d’écoles.



Comme demandé par le Rectorat, chaque enfant devra apporter ce lundi un panier repas pour le midi.



A partir du mardi 24 mars, en accord avec l’Education Nationale, pour des questions d’organisation et de sécurité sanitaire, ces élèves seront répartis dans certaines écoles par zone géographique. La liste de ces écoles sera communiquée sur les sites d’information de la mairie et par les directeurs d’écoles. A partir de mardi, la commune assurera la restauration scolaire de ces enfants.



L’organisation de cet accueil est un acte de solidarité vis-à-vis des personnels de santé qui contribuent à la lutte contre le coronavirus.





L’école Immaculée Conception (Saint-Denis) met en place, à partir du lundi 23 mars 2020, un dispositif d’accueil pour les enfants des professionnels de santé.



Ces derniers sont invités à consulter le site internet de l’école



L’accueil se fera de 7h45 à 16h00 ; aucun enfant ne sera gardé après 16h00.



-------

