Les enfants de la Saline i défoul à Corbeil

Présent lors du tournoi de foot des jeunes du secteur de la Saline, le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, participait lui aussi activement à cet événement. Initiation à l’escrime dans la salle polyvalente, tournoi de foot sur le terrain et entre les deux.



Sans oublier un ring installé afin de faire découvrir la boxe française aux marmailles. Le programme sportif avait de quoi plaire à la Saline. Impulsée par les associations et coordonnée par les agents de la mairie, la manifestation, organisée sur le terrain de Corbeil, regroupait près de 200 personnes.



Enfants, parents et organisateurs compris. Le maire était également présent et prenait même les gants avant de remercier tout le monde pour leur participation.



Regardez la prestation de Joseph Sinimalé, le premier magistrat, sur le ring :







La matinée sportive terminée, l’après-midi a laissé place au plateau artistique pour les plus mélomanes. Avec notamment le concert du ségatier du quartier, Patrick Lartin, pour ses 20 ans de carrière.



Revivez les initiations à l’escrime lancées pour le plus grand plaisir des enfants :