<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Les enfants de Fond de Puits découvrent les jeux lontan Course en goni, jeu de la moke, toupie, calebasse, bibasse, caro (le fer à repasser d’époque), balance, plat… Les enfants de l’école de Fond de Puits à l’Hermitage-les-Hauts découvrent les jeux, les objets et les légumes lontan ce mardi 28 août 2018 sur le plateau sportif situé en face de l’établissement scolaire.





«Plus de 100 enfants sont accueillis, de la maternelle au CM2. Ils ont pris le petit-déjeuner et leur repas de midi.



Le matin, ils ont fait une course en goni, ont joué à la roue, à la moke, au lancer d’élastique et ont découvert les objets et les légumes lontan. Calebasses, citrouilles, grenade cœur de bœuf, bibasse », explique-t-elle face aux quatre autres agents communaux chargés de gérer la manifestation.



Visionnez la vidéo du jeu de la moke et de la découverte des objets lontan. Une journée d’animation organisée par l’association « Pas à Pas », originaire du quartier. Un événement soutenu par la Ville de Saint-Paul. Pascaline Gamin, agent de proximité à la Mairie saint-pauloise, et présidente de la structure associative, détaille ce projet.«Plus de 100 enfants sont accueillis, de la maternelle au CM2. Ils ont pris le petit-déjeuner et leur repas de midi.Le matin, ils ont fait une course en goni, ont joué à la roue, à la moke, au lancer d’élastique et ont découvert les objets et les légumes lontan. Calebasses, citrouilles, grenade cœur de bœuf, bibasse », explique-t-elle face aux quatre autres agents communaux chargés de gérer la manifestation.





Un événement auquel participaient le Maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, et l’adjoint du quartier de la Saline, Jean-Marc Aure. « Fond de Puits i bouge. Il faut avoir un esprit créatif et innovant dans tous les quartiers de la Saline car aucun d’entre eux ne se ressemble. Fond de Puits doit et va s’inscrire dans le futur aménagement de la Saline », lance le Maire, Joseph Sinimalé, en visite peu après le repas de midi.



L’occasion pour lui de manger un fruit -une grenade- en compagnie des enfants et de découvrir lui aussi les objets lontan. Les marmailles allaient, eux, se défouler dans des structures gonflables, installées sur le terrain de sport pour les grands et les petits. Le Maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, en visite.





Pêche au canard, maquillage, barbe à papa… Plusieurs activités étaient proposées. Avant de partir, le Maire saint-paulois n’hésitait pas à partager une partie de baby foot avec d’autres marmailles du secteur.

Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > Weekend gourmand à la Grotte du Peuplement Dengue : 12 nouveaux cas recensés en une semaine