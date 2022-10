A la Une . Les employés du CTICS obtiennent des garanties

Le personnel du Comité technique interprofessionnel de la canne et du sucre a débrayé ce mardi pour protester notamment contre les pressions subies dans le cadre de la campagne sucrière. Une réunion a eu lieu entre les représentants du personnel, les vice-présidents du CTICS et de la DAAF. Par NP - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 16:10

Les représentants du personnel du Comité technique interprofessionnel de la canne et du sucre expliquent que la journée de débrayage et la réunion qui a suivi ont permis aux employés d'avoir des garanties sur la tenue dans un bon climat de la fin de la campagne ainsi que d'obtenir une meilleure visibilité sur la pérennité des emplois.



Voici les points de discussion détaillés par les représentants du personnel du CTICS dans un communiqué :



Les sanctions prévues au Protocole de Campagne seront appliquées systématiquement en cas d'insulte et menace des planteurs envers le personnel du CTICS



Des pistes de travail ont été évoquées afin de permettre un dialogue au sein de l'interprofession et plus particulièrement au sein du Conseil d'Administration pour améliorer et faciliter les débats entre les différentes parties.



La pérennité du CTICS a été évoqué en rappelant le soutien du Comité Paritaire de la Canne et du Sucre qui dispose dans ses statuts qu'il est tenu d'assurer l'équilibre financier du CTICS.



