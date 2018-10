<<< RETOUR La Réunion Positive

Les emplois verts contre la dengue Pour participer à la lutte contre la dengue, les emplois verts se mobilisent pour agir sur les points les plus sensibles.

Selon l’Agence Régionale de la Santé, 6 538 cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l’année, dont 441 passages aux urgences. Face à cette situation d’urgence sanitaire, la préfecture a déclenché le niveau 4 du plan ORSEC le 10 juillet dernier.



Fidèles à leurs missions, dans le champ de l’économie sociale et solidaire, liées au secteur de l’environnement, ainsi que dans la lutte contre la prolifération des maladies vectorielles, les Emplois Verts ont été mobilisés tout au long de l’hiver pour prévenir le retour de la dengue dans les zones de circulation virale. Une série d’opérations coups de poing a été menée visant une élimination aussi complète que possible de l’ensemble des sources de prolifération des moustiques vecteurs de la dengue, le moustique tigre (aedes albopictus) en particulier.



Les micro-régions Ouest et Sud sont particulièrement touchées. Des actions de lutte anti-vectorielle ont été plus particulièrement menées sur la commune de la Possession et de Saint-Leu pour le territoire ouest.



Les Emplois Verts sont quotidiennement déployés et actifs aux quatre coins de l’île. Ils entretiennent et embellissent les sites touristiques, les milieux naturels, les ravines, veillant ainsi sur notre santé. Ils mettent encore en valeur les aires de repos du réseau routier régional et contribuent ainsi au maintien du classement de La Réunion au Patrimoine mondial de l’UNESCO.





En mars dernier, Didier Robert, Président de Région avait annoncé le maintien de l’ensemble des sites Emplois Verts en cours (à l’époque de l’annonce). Malgré les contraintes majeures d’économie imposées aux collectivités par le Gouvernement, 1 200 contrats ont été conservés pour une durée de 9 mois en 2018 et d’une durée de 12 mois à partir de 2019.



La Collectivité avait également annoncé, qu’au terme de chaque contrat Emploi Vert, une formation rémunérée sera proposée à l’agent afin de lui assurer une qualification, indispensable à son insertion professionnelle et à son évolution. La Réunion Positive

