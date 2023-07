Les élus socialistes du Département demandent 35 millions d'euros au ministre de la Santé pour le CHU

La motion présentée :



Attendu que la situation financière du CHU de La Réunion connaît une forte dégradation budgétaire avec un déficit 2022 proche de 50 millions d’euros imputable à hauteur de 35 millions à des facteurs extérieurs,



Attendu que le CHU de La Réunion est confronté, avec les autres hôpitaux du territoire réunionnais, aux conséquences de l’absence de revalorisation du coefficient géographique (bloqué à 31 % et évalué à minima à 35 %) pour compenser notre éloignement et insularité,



Attendu que le CHU de La Réunion fait partie des établissements qui n’ont pas bénéficié des compensations financières prévues au titre du Ségur et du COVID soit presque 12 millions d’euros en 2022,



Attendu que la valorisation des missions du CHU est une nécessité partagée dans la future

réforme (enseignement, recours, prise en charge des patients de Mayotte, PDSES…) du modèle de financement des hôpitaux annoncée par les pouvoirs publics pour 2024 et discutée prochainement au Parlement.



Considérant que, dans l’attente de l’arbitrage sur la future réforme du modèle de financement des hôpitaux et après avoir supporté un douloureux plan de retour à l’équilibre en 2018-2019, le CHU, qui a géré en première ligne la crise COVID en 2020-2022 pour le territoire de la Réunion et en fort appui de Mayotte, entend agir en responsabilité et proposer des mesures visant à maîtriser l’évolution de ses charges et à résorber les 15 millions de déficit sur lesquels il a des leviers d’action,



Considérant que le non accompagnement de l’Etat sur les dépenses du CHU fait peser un risque sur la qualité des soins prodigués aux Réunionnais.es et sur les conditions de travail du personnel soignant,



Les élus départementaux de La Réunion,



Attirent l’attention de la Ministre de la Santé et de la Prévention sur la situation financière du CHU et des facteurs à l’origine du déficit qui ne relèvent ni de l’action, ni de la responsabilité du CHU,



Demandent la compensation des dépenses imputables à des facteurs extérieurs à la gestion

du CHU soit 35 millions d’euros,



Demandent le soutien du ministère, en lien avec l’Agence Régionale de Santé de La Réunion, pour continuer à développer une offre de soins de qualité pour la population réunionnaise, pour conforter la position du CHU de La Réunion en qualité d’établissement de recours et de CHU de la France dans l’océan Indien et pour permettre la mise en œuvre de ses investissements et la soutenabilité de ses projets.