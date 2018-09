Les élus rendent hommage à Christian Boyer

​André Thien Ah Koon : "C’est avec beaucoup de tristesse que les Tamponnaises et Tamponnais ont appris la disparition de Christian Boyer, ancien combattant, élu à la Municipalité du Tampon de 1995 à 2014, homme pleinement engagé dans la vie citoyenne et le mouvement sportif.



Le Maire du Tampon salue la mémoire de Christian Boyer, un homme exemplaire qui s'est toujours dévoué à la cause de notre jeunesse, que ce soit en tant que directeur de l'institution APECA ou en tant que dirigeant sportif. Il a oeuvré à la Ligue réunionnaise de football et s’est battu pour le développement de ce sport, notamment au profit des jeunes de toute la commune.



Son comportement a toujours été un modèle et il a marqué son époque. La commune du Tampon regrette sa disparition et témoigne à tous ceux et celles qui sont affectés par son décès, et en particulier à toute sa famille, ses sentiments reconnaissants et affectueux."



Didier Robert : "J’ai appris avec tristesse la disparition de Christian Boyer. Un homme engagé qui a mis toute son énergie et sa passion dans la promotion du sport. Si le football réunionnais atteint un niveau d’excellence aujourd’hui, c’est parce qu'il y a eu des hommes comme Christian, véritable amoureux du ballon rond. Son travail au sein de la Ligue Réunionnaise de Football aura permis à de nombreux jeunes de s'exprimer dans le sport.



Lors de mon mandat de Maire du Tampon, j’ai tenu à ce que Christian soit mon élu au sport, car avec lui, le défi et la réussite étaient une seconde nature. Un goût du challenge qu’il a réussi à transmettre à ses proches, notamment ses enfants Eric et Pascale. Je leur adresse, ainsi qu'à toute leur famille, mes sincères condoléances".