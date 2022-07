Communiqué Les élus de la CCI Réunion souhaitent la bienvenue au nouveau préfet de La Réunion

Communiqué de la CCIR : Par N.P - Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 à 16:15

L’ensemble des élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion félicite Monsieur Jérôme Filippini pour sa nomination en tant que Préfet de La Réunion lors du dernier Conseil des Ministres. Nous sommes persuadés que ce haut fonctionnaire de l’Etat sera à l’écoute des entreprises et des élus de la CCI Réunion afin de faire avancer les dossiers économiques et les grands défis qui s’annoncent pour notre île. Nous souhaitons également saluer Monsieur Jacques Billant nommé Préfet du Pas de Calais, pour son écoute, son sens de l’intérêt général, sa disponibilité sans faille et sa forte implication dans les dossiers économiques de l’île. Nous lui présentons tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions dans l’Hexagone. Enfin, nous tenons également à féliciter le réunionnais, Dominique Dufour, ancien secrétaire général d’Air Austral pour sa nomination en tant que Préfet des Hautes Alpes. Un exemple de réussite qui fait honneur à notre île et à ses compatriotes. Pierrick Robert Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion