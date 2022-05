A la Une .. Les élus de l’opposition de Saint-Denis soutiennent la candidature de Jean-Jacques Morel

Les élus de l’opposition de Saint-Denis soutiennent la candidature de Jean-Jacques Morel et de sa suppléante Linda Samourgompoullé pour les élections législatives de la 1ère circonscription des 12 et 19 juin 2022. Voici le communiqué du groupe "Saint-Denis 2026" composé de Corine Babef, Haroun Gany, Noëlla Medea, Faouzia Ben Aboubacar Vitry, Vincent Bègue, Wanda Yengseng, Jean-Pierre Haggai et d'Henriette Babet : Par LG - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 13:45

Au terme de 5 années de mandat, le bilan du député sortant de la 1ère circonscription soutenu par la Maire de Saint-Denis est quasiment nul. Qu’a-t-il fait pour défendre les intérêts des Dionysiennes, des Dionysiens et des Réunionnais(es) qui ont crié leur colère lors des élections présidentielles ? Rien.



La rupture avec le système actuel dionysien mené par le couple Annette – Bareigts doit être enclenchée dès ces élections législatives. Ainsi, Jean-Jacques Morel, travailleur acharné qui a toujours été fidèle aux valeurs de la Droite et du Centre, présente à toutes les Dionysiennes et tous les Dionysiens une alternative dynamique pour le développement de notre circonscription, qui est au point zéro depuis plusieurs années.



C’est la raison pour laquelle nous apportons notre soutien à Jean-Jacques Morel et à Linda Samourgompoullé pour les élections législatives de la 1ère circonscription des 12 et 19 juin 2022. Ces candidats sont les seuls capables de porter la voix des Réunionnaises et des Réunionnais de la 1ère circonscription en faisant de la lutte contre la vie chère, la création d’activités et la sécurité des dionysiens, les axes principaux de leur programme.