Les élus de Saint-Paul à la rencontre des Mafatais

Cette démarche placée sous le signe de la proximité permet d’échanger sur les besoins, les préoccupations et les solutions à mettre en œuvre au quotidien sur le territoire mafatais. Les Adjoint·es en profitent également pour rencontrer les directeurs des écoles de Roche Plate et des Orangers. Des agents municipaux des services référents les accompagnent.Quelques jours après la rentrée scolaire, la Municipalité entend ainsi s’assurer que les bonnes conditions de travail sont réunies pour les marmay de Mafate. C’est une ambition majeure de la commune, terre apprenante et innovante, également titrée Ville Amie des Enfants par UNICEF.Cet échange fructueux contribue également à faire un point sur le dispositif de repas spécialement élaboré pour répondre au mieux aux besoins des enfants. Par ailleurs, cette visite de terrain représente l’opportunité d’informer sur le spectacle itinérant participatif “Des bouches et des oreilles : pat a tèr téat dan Mafat” accueilli du 12 au 15 septembre dans les quatre ilets (Marla, Roche Plate, les Orangers et les Lataniers) et à Sans Souci.L’acteur-randonneur, Florient JOUSSE, et un musicien embarqueront la population dans un voyage littéraire et musical. Il s’agit d’une véritable balade poétique.