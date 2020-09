A la Une .. Les élus de La Réunion apprécient diversement le Plan de Relance

Les élus de La Réunion commentent les annonces faites hier par le Premier ministre Jean Castex et des membres du Gouvernement. Le Plan de Relance de l'économie française prévoit d'injecter "100 milliards pour lutter contre le chômage et préserver l'emploi". Le communiqué des élus et représentants de chambres consulaires : Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 4 Septembre 2020 à 14:45 | Lu 238 fois

Cyrille Melchior - Président du Conseil Départemental :



"Je tiens à saluer l’engagement de notre Ministre des Outre-Mer -Sebastien Lecornu - qui défend nos territoires ultramarins. Comme il l’a souligné, les Outre-Mer bénéficieront pleinement de FranceRelance à hauteur de 1,5 milliard d’euros qui serviront à relancer l’activité, à sauver nos emplois et à renforcer la cohésion sociale. Sa mise en œuvre se fera en concertation avec tous les acteurs, dont le Conseil Départemental.



Pour notre part, nous sommes prêts au travers de notre Plan Départemental de Relance économique et sociale. Je rappelle que sur le court terme, ce plan prévoit d'engager 70 millions d'euros, afin de répondre à l'urgence du contexte socio-économique et sanitaire à La Réunion.



Et dans la durée, nous voulons inscrire notre engagement à travers une politique d'investissement de près de 500 millions d'euros sur la période 2020-2025 sur plusieurs axes : agriculture, logement, accompagnement des plus vulnérables, infrastructures départementales, transition écologique."





Bernard Picardo - Président de la CMAR :



"Le Président de la CMA Réunion accueille favorablement les mesures annoncées ce jeudi 3 septembre par le 1er ministre et contenues dans le plan de relance du gouvernement : renforcement des fonds propres, baisse des impôts de production, sécurisation des approvisionnements, numérisation des TPE, soutien à l’emploi, accompagnement à la création d’activité, rénovation des bâtiments et réhabilitation des logements, investissement dans l’économie circulaire et les circuits courts, etc.



Un plan ambitieux de 100 milliards qui traduit la volonté de l’Etat d’accompagner l’économie et qui reprend un certain nombre de mesures que la CMAR défend et a eu l’occasion d’exposer au Ministre des Outre-Mer lors de sa visite dans l’île.



Il est maintenant vital que ces montants soient mobilisés rapidement et injectés directement au bénéfice des TPE-PME de notre territoire. Certains secteurs particulièrement touchés ne sont pas encore dans la phase de relance.

Bien évidemment, la CMAR est au rendez-vous pour mettre en œuvre ces mesures, accompagner ses ressortissants et porter à la connaissance du gouvernement les besoins spécifiques des artisans locaux. Il est nécessaire de rester vigilant sur les délais de mise en œuvre et de répondre aux questions qui restent en suspens telles que le taux de remboursement du PGE.



Le Président de la CMAR invite aussi les réunionnais à contribuer à cette relance par la consommation, dans le prolongement de la campagne de communication lancée pour accompagner la reprise : « au plus fort de la crise, nous avons été là pour vous. A la reprise, nous comptons sur vous. Je soutiens mon artisan au plus près de chez moi."





Nadia RAMASSAMY - Présidente de l'Intergroupe parlementaire des Outre-mer. Députée de La Réunion :



"Le gouvernement a annoncé ce jeudi son plan « France Relance » de 100 milliards d’euros, dont 1,5 milliard d’euros devrait bénéficier aux territoires ultramarins. Le plan de relance prévoit ainsi d’allouer des fonds pour la transition écologique, la compétitivité des entreprises et la cohésion sociale et territoriale.



Cependant, les plans spécifiques à chaque territoire d’Outre-mer ne sont pas encore d’actualité. En effet, d’après le gouvernement, ils pourraient ne voir le jour qu’à la fin de l’année 2020. Cette situation est difficile à accepter, alors que beaucoup de nos concitoyens subissent le contrecoup de la crise sanitaire depuis plusieurs mois et que certains se retrouvent dans des situations parfois précaires. De plus, aucune annonce n’a été faite quant aux sommes concédées à chaque territoire ultramarin.



Ainsi, en l’absence de plan spécifique et du montant des fonds alloués à La Réunion, je réserve tout avis sur le plan « France Relance ». Les spécificités ultramarines ne justifient pas un tel délai : le gouvernement doit émettre dans les plus brefs délais les plans de relance pour tous les territoires ultramarins."