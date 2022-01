Les élus à la préfecture pour la visioconférence d'Emmanuel Macron

Deux élus ont été sélectionnés pour s'exprimer au nom de chaque territoire lors de la visioconférence avec le président de la République, le ministre des Outre-Mer et le ministre des Solidarités et de la Santé. C'est le député David Lorion et le président de l'association des maires de La Réunion, Serge Hoareau, qui prendront la parole durant la visioconférence pour La Réunion.La plupart des députés, des sénateurs, des représentants de collectivités et des maires sont présents. Cyrille Melchior n'a pas pu se déplacer car il est toujours positif à la covid . Le député Jean-Luc Poudroux a lui refusé de participer à la visioconférence, il a indiqué dans un communiqué : " Je ne peux pas me rendre à la convocation d'une personne qui m'emmerde ."