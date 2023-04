Les élu(e)s de la Ville de Saint-Paul visitent le Champlain

Le Champlain est un bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) de la Marine Française, le troisième de la classe d’Entrecasteaux : des bâtiments Multi-Missions (B2M). Il a été désigné en tant que bâtiment multi-missions (B2M) de son neuvage jusqu’en janvier 2019. Il a été lancé en 2016 et admis au service actif le 4 juillet 2017. Il est basé à Port-des-Galets à La Réunion. Il porte le nom du navigateur, explorateur et géographe français Samuel de Champlain, fondateur de la ville de Québec. Ce bâtiment de soutien de 65 mètres de long, 14 mètres de large est capable d’atteindre une vitesse maximale de 14 noeuds. Le Champlain participe aux missions de sauvegarde maritime aux missions de sauvegarde maritime assurées en outre-mer :



– Présence, surveillance et protection des intérêts français dans les zones économiques exclusives d’outre-mer, et notamment surveillance des espaces maritimes protégés et défense maritime du territoire ;

– projection de forces, en appui de la police et de la gendarmerie ;

– Assistante et sauvetage des populations

– Soutien logistique : transport de frêt au profit des collectivités territoriales françaises.