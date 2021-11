A la Une . Les éloges de Thierry Henry pour Dimitri Payet

Alors qu’il évoquait les joueurs intelligents sur le terrain, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a pris le Réunionnais en exemple. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 à 11:08





Dans les colonnes du



"J’ai toujours aimé Dimitri Payet. Les gens peuvent en penser ce qu’ils veulent, mais il a un cerveau. Quand il est parti à West Ham, il a éclairé le championnat anglais. Et il est toujours là" explique-t-il. Puis après avoir évoqué le cas du Tunisien Wahbi Khazri, il a précisé ce qu’il appréciait chez un joueur : "Je m'en fous de ton nom ou si tu es brésilien. Si je sens qu'il y a une réflexion dans ton jeu, ça me parle."



Thierry Henry, le consultant en vogue



Ce compliment pour Dimitri Payet est un apport précieux pour un retour en équipe de France. En plus de son statut de légende du football français, Thierry Henry a la réputation d’être un fin connaisseur du ballon rond. Malgré sa carrière exceptionnelle, un désamour a longtemps existé entre lui et le public français.



Devenu consultant pour Amazon Prime, qui a obtenu les droits de la Ligue 1, Thierry Henry se révèle sous un autre jour auprès des amateurs de football. Longtemps considéré comme quelqu’un d’arrogant, l’ancien Gunner a convaincu tout le monde par la pertinence de ses analyses. Il est à l’heure actuelle le consultant qui fait le plus parler de lui et le tout sans créer la moindre polémique. Alors que Didier Deschamps pensait être enfin libéré de 5 ans de pression médiatique en rappellent Karim Benzema, voilà qu’un marmay la kour fé chauff’ son coco depuis le début de saison. Avec des performances de classe internationale, Dimitri Payet voit chaque semaine une personnalité footballistique venir défendre sa cause pour un retour en bleu.Dans les colonnes du JDD , c’est ni plus ni moins que Thierry Henry qui adresse ses louanges au capitaine marseillais. Alors qu’on lui demandait quel joueur était sous-coté en Ligue 1, il préfère évoquer de manière générale les "penseurs" sur le terrain. Après avoir évoqué ceux de sa génération, il a pris le Réunionnais en exemple pour la saison actuelle."J’ai toujours aimé Dimitri Payet. Les gens peuvent en penser ce qu’ils veulent, mais il a un cerveau. Quand il est parti à West Ham, il a éclairé le championnat anglais. Et il est toujours là" explique-t-il. Puis après avoir évoqué le cas du Tunisien Wahbi Khazri, il a précisé ce qu’il appréciait chez un joueur : "Je m'en fous de ton nom ou si tu es brésilien. Si je sens qu'il y a une réflexion dans ton jeu, ça me parle."Ce compliment pour Dimitri Payet est un apport précieux pour un retour en équipe de France. En plus de son statut de légende du football français, Thierry Henry a la réputation d’être un fin connaisseur du ballon rond. Malgré sa carrière exceptionnelle, un désamour a longtemps existé entre lui et le public français.Devenu consultant pour Amazon Prime, qui a obtenu les droits de la Ligue 1, Thierry Henry se révèle sous un autre jour auprès des amateurs de football. Longtemps considéré comme quelqu’un d’arrogant, l’ancien Gunner a convaincu tout le monde par la pertinence de ses analyses. Il est à l’heure actuelle le consultant qui fait le plus parler de lui et le tout sans créer la moindre polémique.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur