Les élèves mobilisés pour nettoyer le littoral de Terre Sainte

Ce vendredi 14 avril 2023, la CIVIS s’est associée au Collège de Terre-Sainte pour une opération de nettoyage à Terre-Sainte, en partenariat avec le lycée Ambroise Vollard et l’ESIROI (École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien). Ainsi, plus d’une soixantaine de collégiens, lycéens et étudiants se sont donnés rendez-vous sur le littoral de Terre-Sainte, accompagnés de leurs professeurs et des équipes de la CIVIS.



Face aux enjeux climatiques et environnementaux, l’Éducation au Développement Durable apparait primordial. Habitant du quartier pour la majorité d’entre eux, les élèves sont quotidiennement confrontés aux incivilités qui jonchent ce littoral, et peuvent donc à leur niveau agir au plus près, pour la préservation de leur environnement.



Également sensibilisés par les éco-conseillers de la CIVIS, il ont reçu les consignes en matière de déchets, afin de pouvoir trier ce qu’ils allaient trouver sur le littoral.



Durant près de 2h, ces jeunes ambassadeurs de l’Environnement ont collecté environ 150 kg de déchets divers et ont permis au site de retrouver une certaine authenticité. Cela leur a permis de prendre conscience du rôle majeur qu’il pouvaient et se devaient de jouer dans la préservation du cadre idyllique de leur quartier.