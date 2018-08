Les élèves du lycée Bois d’Olive reçoivent la visite de la FRBTP

Les élèves du lycée de Bois d’Olive, à Saint-Pierre, ont reçu vendredi 24 août la visite de plusieurs représentants d’entreprises du bâtiment et des travaux publics adhérentes de la FRBTP (Gaia, PPR, SBTPC, SORETRA) et non adhérentes, comme Art’dhésif.



Les élèves et étudiants de CAP, Bac Pro et de BTS spécialisés bâtiment et travaux publics ont reçu la visite de ces professionnels du BTP pour se familiariser avec le monde de l’entreprise et échanger sur les perspectives d’avenir de la filière dans l’île.



Pour ceux qui avaient déjà fait des stages, cette rencontre inédite dans l’enceinte de l’établissement a été l’occasion de conforter leur choix d’orientation. Pour les élèves de première année, cet échange a consisté à se faire une idée plus concrète autour des différents aspects de ces professions.



Renforcer le lien entre l’école et l’entreprise



A l’issue de cette rencontre d’une matinée, les employeurs ont pu laisser leurs cartes de visite. Un précieux sésame pour des étudiants qui pourront ainsi entamer leurs futures recherches de stages plus sereinement. Du côté des adhérents de la FRBTP, cette initiative qui fait le lien entre l’école et l’entreprise a été un succès.



La fédération envisage donc de réitérer l’expérience et de la généraliser aux établissements scolaires proposant des formations dans le secteur du BTP. Le Lycée sudiste de Bois d’Olive, lui, a déjà pris rendez-vous pour la rentrée scolaire 2019.