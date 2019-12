<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Les élèves découvrent leur future école rue Pothier





Objectif : nourrir leur projet des petits reporters pour publier un journal distribué aux enfants à Eugène-Dayot. L’occasion de s’approprier les nouveaux locaux dans lesquels ils doivent effectuer leur rentrée le 27 janvier 2020, sauf aléas de chantier.



Lors de cette visite, une fois le portail de l’entrée principale franchi, les Dayotains affichent un large sourire. Ouvrent grand les yeux. Habitués à aller en reportage sur le terrain et à rédiger des articles, ces jeunes questionnent les membres du service Construction et Conduite d’Opération de la ville de Saint-Paul.



L’architecte répond lui aussi au feu des questions lors des interviews réalisées, smartphone et appareil photo en mains. Cour de récréation, salles de classes neuves, bibliothèque, cantine, préau : les Dayotains découvrent tous les espaces où ils évolueront bientôt.



31 salles de classe

Ce groupe scolaire de la rue Pothier s’étend sur un terrain d’assiette de 7 900 mètres carrés. L’opération voulue en deux tranches comprend une école élémentaire de 20 salles de classe et une école maternelle de 11 classes avec des espaces communs. Dont une unité de production conçue pour cuisiner 1 500 repas.



Cet établissement neuf, ultra-moderne va accueillir les enfants dans le cadre de la délocalisation des écoles Eugène-Dayot et Maternelle centre. Ces deux écoles restent indépendantes. Avec une direction et un accès dédié à chacune d’entre elles. Ces enceintes bénéficient d’un espace d’accueil, un parvis/attente abrité, un espace de récréation et un préau.



La cantine sera commune. 500 élèves fréquenteront 20 salles de classe pour la partie élémentaire. 275 autres enfants suivront les cours de maternelle.



De nombreux aléas

L’investissement dans cette nouvelle école s’élève à plus de 16 millions d’euros. L’ouvrage bénéficie d’un financement de la Région Réunion à hauteur de 5 millions d’euros via le Plan de relance régional. Le reste étant financé par des fonds communaux.



La description des deux écoles rue Pothier

L’école élémentaire avec 20 salles de classe accueillera environ 500 élèves

En rez-de-chaussée, espace extérieur, il est prévu :

20 places de stationnement

une salle polyvalente

une infirmerie

une salle de réunion

un bureau de direction

2 locaux pour stockage de matériel

1 local entretien

1 local de stockage

2 zones salles à manger

une cuisine

un plateau sportif

À l’étage R+1, il est prévu :

10 salles de classe

1 BCD, (Bibliothèque Centre Documentaire) – un local de stockage

1 salle plurivalente

À l’étage R+2, il est prévu :

10 salles de classe L’école maternelle comptera 11 salles de classe pour un effectif prévu de 275 élèves

Au rez-de-chaussée, il est prévu :

14 places de stationnement

une salle des enseignants pour réunion

un bureau de direction

un local pour rangement des archives et divers matériels

un local entretien, un local de stockage

un local de stockage de matériel de sport et pédagogique

2 salles de classe

2 salles de repos

À l’étage R+1, il est prévu :

une salle de stockage matériel

9 salles de classe

5 salles de repos

1 salle BCD

