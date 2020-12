Les élèves de l’école primaire de Bac Rouge présentent “Maloya nout rasine”, du chant et des percussions pour le 20 décembre

Ce mardi 15 décembre, les élèves de l’école primaire de Bac Rouge au Guillaume ont présenté un spectacle dans le cadre du PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle). 7 classes y ont participé et ont livré une prestation empreinte d’émotions dans le cadre du 20 décembre.



Patrick QUIPANDÉDIÉ de l’association “gaskonèr” et Annie BARDER de l’association “Compèr Kréol” ont accompagné les enfants dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC). 94 élèves de l’école primaire de Bac Rouge au Guillaume ont participé à ce projet élaboré dans le cadre du 20 décembre, date qui marque l’abolition de l’esclavage dans l’île. Leur performance artistique rend hommage au maloya. Du chant, des percussions mais aussi de la danse, ces élèves ont préparé avec sérieux leur spectacle de fin d’année en s’investissant dans la préparation depuis un mois et demi, à raison de 4 heures d’intervention par classe.



Le spectacle s’est déroulé en petit comité, en présence de l’inspecteur de la circonscription, des intervenants, des professeurs et de la directrice.