Les élèves de l’école primaire Paul-Julius-Bénard à Tan Rouge se préparent à La Journée de la Terre

Dans le cadre de la Journée de la Terre organisée ce samedi 22 avril, des animations ont été organisées à l’école primaire Paul-Julius-BÉNARD à Tan Rouge afin d’oeuvrer pour la protection de la planète.



Ce vendredi 21 avril, les marmay de l’école ont pu assister à des ateliers de plantation d’arbres endémiques dans l’école et aux abords du stade, de fabrication de pots à crayons à partir de boîtes de conserves recyclées ou de petites pochettes en tissus. Ils ont pu également bénéficier d’une animation autour du potager et d’une sensibilisation sur le réchauffement climatique.



Par ailleurs, les plus créatifs ont pu laisser libre court à leur imagination sur le thème de l’engagement citoyen.