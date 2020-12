Les élèves de l’école élémentaire Daly-Eraya nous parlent des risques d’inondation dans un spectacle en créole

De par sa hauteur et le nombre de personnes qu’elle protège, la route digue est intégrée à la classe B du décret de classement des digues de 2015. Sa surveillance et son entretien relèvent du TCO depuis le 1er janvier 2020. Après les défrichements opérés en septembre sur les 4 050 mètres linéaires de digue, des travaux d’inspections géophysiques et géotechniques sont en cours afin de vérifier les caractéristiques structurelles de la digue et sa résistance à la montée des eaux.







Le batardeau situé sous le pont de la RD5 (accès à Bellemène)

► Travaux d’entretien (route digue et digues)La densification du centre-ville s’est accompagnée de la réalisation de la route digue, pour protéger les habitants, les ERP (Établissements Recevant du Public) et les activités économiques. La zone protégée concerne 20 000 habitants (jour) et 12 000 habitants (nuit). Afin de protéger le centre-ville de Saint-Paul du risque inondation généré par les débordements de l’étang et permettre de garantir l’infrastructure routière qu’est la 4 voies, il a été décidé de construire une route qui a aussi la fonction de digue.