Les élèves de l’école Eugène Dayot s’attaquent aux déchets

Une soixantaine d’élèves des classes de CP de l’école Eugène Dayot ont donné une belle leçon de civilité et de respect de l’environnement à travers une collecte de déchets ce lundi matin, entre l’école et la piscine du Front de Mer. Bouteilles en verre, papier, canettes, plastiques… accompagnés des agents de Cycléa et des enseignants (qui les ont un petit peu aidés), ils ont collecté plus de 50 kilos de déchets.



Cette belle opération est partie du constat dressé par les écoliers eux-mêmes : « le trajet emprunté chaque semaine à pied, pour se rendre à la piscine, (assez proche), « est jonché de nombreux détritus ». Après un premier échange en classe, une action de sensibilisation au tri sélectif était organisée à l’école autour des médiateurs de Cycléa. Ce lundi matin, ils ont donc donné un bel exemple de protection de l’environnement.