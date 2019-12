Les élèves de l’EAIO terminent l’année 2019 en beauté !

Rendez-vous pour les prochaines restitutions à la fin de l’année scolaire en juin 2020…

Si les activités artistiques vous intéressent, visitez le site de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) : www.eaio.re



Menés par leur enseignant Tony, les élèves de niveau débutant à intermédiaire, se sont éclatés sur les démos et battles de hip hop all styles ! Des représentations dans la bonne humeur et dans l’esprit des fêtes, ce mercredi 18 décembre au Case de Sainte-Thérèse à La Possession…Les parents et proches des élèves (de tous âges) de l’EAIO ont été nombreux à assister à ces restitutions. Merci à eux pour leurs encouragements. Bravo et bonne continuation aux artistes en herbe !