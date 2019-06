Les élèves de Saint-Paul cartonnent au Challenge régional de voile

Un véritable carton ! Les écoliers de CM2 des écoles Louise-Siarane et de Villèle prennent les deux premières places du Challenge régional de la voile scolaire.



La Ligue régionale de la discipline et l’Académie de La Réunion portent cet événement sportif organisé ce mardi 25 juin 2019 sur la plage de Trou d’eau à la Saline-les-Bains. Un excellent résultat acquis dans l’eau du lagon par les marmailles de la cité saint-pauloise.



Plus de 200 enfants de plusieurs communes participaient à la compétition dont 144 élèves saint-paulois. Les petits sportifs construisaient leur victoire lors de relais nautiques, d’ateliers marins et sportifs sur terre.



Une classe du Port se classe à la troisième place. Un challenge kayak devait se dérouler ce jeudi mais il est finalement annulé.