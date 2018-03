Education Les élèves de CM2 évalués cette semaine Comme chaque année, des tests d'aptitude en français et en mathématiques sont effectués dans les classes de CM2 de chaque école de France. Cette semaine, c'est au tour des petits Réunionnais de plancher sur ces évaluations, qui feront l'objet d'une synthèse nationale après leur correction.

"Evaluation des acquis", voilà ce que passeront cette semaine, du 1er au 5 février, les élèves de CM2 de l'île. Après leurs camarades de métropole, qui ont passé ces tests dans la semaine du 18 au 22 janvier, c'est maintenant à leur tour de pointer leurs acquis et leurs lacunes en mathématiques et français. Mesurer les acquis de chacun, tel est bien l'objectif du ministère de l'éducation en faisant passer ces tests. Il s'agit aussi de repérer les principales lacunes de l'élève, pour lui proposer ensuite une aide personnalisée.



Les quelques 13.500 élèves concernés dans l'île effectueront donc trois séquences de trois quarts d'heure d'évaluation de français, et trois séquences d'une demi-heure en mathématiques. Au professeur d'organiser son planning : il gérera pendant cette semaine ses enseignements et y insérera ces séances d'évaluation à sa guise. Séances à l'issue desquelles le professeur corrigera les cahiers d'évaluation de ses élèves, et dont il transmettra les résultats à l'académie, de façon tout à fait anonyme pour les élèves. Yasmine Rashed, chef d'établissement au Brûlé, à Saint-Denis, explique à propos de l'organisation des épreuves : "On décale certains cours pour les évaluations, mais on aménage de façon à ce que tout soit fait, le programme comme les tests".



Mettre le doigt sur les difficultés de l'enfant



Mais de quoi se composent ces tests ? Ils portent en fait sur les programmes scolaires de l'année 2008, avec pour le français des exercices de lecture, d'écriture, de vocabulaire, d'orthographe et de grammaire; et pour les mathématiques, des exercices de numération, de calcul, de géométrie, de grandeurs et mesures, et d'organisation et gestion de données.



Les tâches sont relativement simples car elles permettront de mettre le doigt sur les difficultés de l'enfant dans un domaine précis. Il lui sera par exemple demandé de savoir utiliser un dictionnaire, de repérer des informations dans un texte, ou de comprendre un mot selon son texte, d'écrire des nombres entiers ou de résoudre des problèmes comportant les quatre sortes d'opérations, addition, soustraction, division, multiplication...



Des résultats moins bons à la Réunion



Les résultats - en pourcentage de réussite - pour chaque académie et au niveau national seront disponibles dès le 24 février sur le site du ministère de l'éducation (http://www.education.gouv.fr). En ce qui concerne les résultats individuels, les parents pourront s'informer des compétences de leur enfant de façon individuelle avec l'instituteur, du 15 au 19 février.



Comparées à la métropole, les épreuves se sont déroulées avec deux semaines de décalage, en raison du contexte particulier de la Réunion dont les vacances d'été australes ne prenaient fin que le 25 janvier.



L'année dernière, les tests avaient montré des résultats, pour l'île, en moyenne plus faibles qu'au niveau national. En effet, en français, 16% des élèves avaient eu moins de 20 bonnes réponses sur 60 (acquis insuffisants), pendant que la moyenne nationale s'élevait à 7%; et 32% des élèves avaient obtenu plus de 39 bonnes réponses (acquis très solides), contre 45% au niveau national. De même en mathématiques, où on pouvait observer le même schéma : 46% d'élèves au-dessus de la moyenne, 27% avec une maîtrise insuffisante, et 27% en grande difficulté.



Des résultats classés en quatre paliers



Selon l'académie de la Réunion, les résultats de ces tests permettraient une "photographie objectivée de la situation dans les disciplines français et mathématiques", avec un classement selon quatre paliers : moins de 33% des tâches réussies désignerait un élève en "très grande difficulté"; entre 33% et 50% de réussite désignerait un élève ne "maîtrisant pas encore suffisamment les fondamentaux"; entre 50 et 66% de réussite pour un élève avec des "savoirs à consolider"; et enfin, plus de 66% pour un élève avec de "bonnes performances".



Selon chaque palier, les élèves bénéficieront de dispositifs de remédiation et de soutien spécialisé, ou de stages de remise à niveau pendant les vacances. Permettre à chacun de recevoir une aide qui lui est adaptée, voilà à quoi aboutiront finalement les résultats de ces évaluations, en plus de recréer une base d'indicateurs fiables quant au niveau général des élèves, afin de mieux "piloter" le système éducatif.



Pour Yasmine Rashed, ces tests d'aptitudes sont "utiles, c'est un plus, on voit sur quoi chaque élève bute, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils n'ont pas réussi". C'est aussi l'occasion d'insister sur les "points faibles de l'élève, qu'on va gérer ensemble", termine-t-elle. Johanne Chung To Sang Lu 2350 fois





