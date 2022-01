Politique Les élections municipales de l'Etang-Salé auront lieu fin février

Par LG - Publié le Vendredi 7 Janvier 2022 à 16:32





Cette délégation spéciale, dont les pouvoirs expirent de plein droit dès la mise en place du nouveau conseil municipal, est chargée de la gestion des affaires courantes de la commune et de la continuité des Services Publics communaux jusqu’à l’élection du nouveau maire.



Cette instance aura également à organiser les élections municipales et communautaires dont la date vient d’être fixée par arrêté préfectoral au dimanche 20 février 2022 et en cas de deuxième tour, au dimanche 27 février 2022.



À la suite de l'annulation des opérations électorales de l'Etang-Salé par le Conseil d'État, le Préfet de La Réunion a procédé, par arrêté du 31 décembre 2021, à la nomination d'une délégation spéciale qui a été installée le 3 janvier 2022