Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020

Le ministère de l'Intérieur a dévoilé hier les dates précises des élections municipales. Les Français éliront ainsi leur maire mais aussi les membres du conseil municipal de leur commune les 15 et 22 mars 2020.



Ces dates, fixées en tenant compte des contraintes liées au calendrier des vacances scolaires, feront l’objet à la rentrée d’un décret de convocation des électeurs en Conseil des ministres. Les demandes d'inscription sur les listes électorales devront être déposées au plus tard le 7 février, précise la Place Beauvau.



Localement, la période de prise de candidature sera fixée par le préfet et s'achèvera pour tous les candidats le jeudi 27 février, ajoute le ministère.