Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les écrivains publics tiennent des permanences ​Saint-Paul, Ville moderne et inclusive, renforce son action pour garantir l’accès au droit de sa population. Les permanences des écrivains publics, organisées dans les Bassins de vie du territoire, illustrent cette orientation stratégique pour notamment aider les publics les plus fragiles.

La commune signait également la Charte des écrivains publics le 10 septembre dernier. Cet engagement permet d’accompagner les Saint-Paulois·es dans leurs démarches administratives mais aussi numériques grâce à l’intervention du service des écrivains publics.



La lutte contre l’illectronisme constitue également une priorité de la Ville. C’est aussi dans cet esprit que cinq conseillers numériques itinérants vont se déployer début 2022 dans les Bassins de vie. Ils s’y déplaceront dans une logique de proximité afin de garantir l’accès au droit et l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire.



C’est aussi le sens de la vingtaine d’agents connectés habilitée à réaliser les démarches administratives et à faire les déclarations en ligne pour le compte des citoyens sur les différentes plateformes. Ces agents interviennent dans les mairies annexes et les équipements de proximité de la commune. Pour rappel, la Ville propose des ateliers de formation à l’outil numérique dans chaque Bassin de vie.



Découvrez ci-dessous les dates et les horaires de permanences des écrivains publics pour le mois d’octobre 2021 :



Permanences de Paul RIVIÈRE (0692 77 08 38) :



Saint-Gilles-les-Hauts : le lundi (sauf le lundi 18 octobre), de 8h30 à 12 heures, et de 13h30 à 16 heures sur rendez-vous et le mercredi, de 8h30 à 12 heures. Téléphone : 0262 45 81 62

Village numérique de la Saline : le mardi (sauf le mardi 19 octobre), de 8h30 à 12 heures, et de 13h30 à 16 heures sur rendez-vous. Téléphone : 0262 45 80 15.

Saline-les-Bains : le jeudi (sauf le 21 octobre), de 8h30 à 12h30. Téléphone : 0262 45 81 67.

Saint-Gilles-les-Bains : le vendredi (sauf le vendredi 22 octobre), de 8h30 à 12h30. Téléphone : 0262 45 81 61.



Permanence de Marie-Claude DERBY (0692 15 96 29) :



Grande Fontaine : le lundi, de 8 heures à 12 heures. Téléphone : 0262 70 28 21.

Maison pour tous de Fleurimont : le mardi, de 8 heures à 12 heures. Téléphone : 0262 45 81 32.

Mairie annexe de Plateau Caillou : le mardi, 13h30 à 16 heures. Téléphone : 0262 45 81 98.

La Plaine : le mercredi (sauf le 20 octobre), de 8 heures à 12 heures. Téléphone : 0262 45 81 56.

Bois-de-Nèfles : le jeudi, de 8 heures à 12 heures. Téléphone : 0262 45 81 76.

Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Paul : le vendredi, 8 heures à 12 heures. Téléphone : 0262 45 76 45.



Permanences de Didier PAIRAIN (0692 15 96 29) :



Maison de la Justice et du Droit : le mardi, de 9 heures à 12 heures. Téléphone : 0262 45 81 98.



Permanences de Laure SINGAMALOM (0693 21 61 52) :



Le Guilllaume : le lundi, de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 16 heures et le jeudi, de 8 à 12 heures. Téléphone : 0262 32 31 04.

Bellemène : le mercredi, de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 16 heures et le vendredi, de 8 à 12 heures.





Dans la même rubrique : < > De l’athlétisme proposé au plus près de la population CIREST solidaire : avec l’État, pour le développement des petites communes