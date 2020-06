Les écrivains publics accueillent de nouveau les usagers

Les écrivains publics de la ville de Saint-Paul retrouvaient leur poste de travail le mercredi 3 juin 2020.



Avec un accueil téléphonique assuré du lundi au jeudi de 8 à 12 heures et de 13h30 à 16 heures et le vendredi de 8 à 12 heures et de 13h30 à 15 heures. L’accueil physique du public sera assuré dans les bureaux de permanence équipés d’un écran de protection (plexiglas ou vitre).



Dans les bureaux, pas encore équipés d’un écran protection, l’accueil physique ne sera pas garanti car une protection est nécessaire pour respecter le protocole sanitaire prévu lors d’un entretien en face en face de plus de 15 minutes, à moins d’un mètre de distance.



Dans toutes les permanences des écrivains publics, le public pourra déposer ses documents au format papier (demande de rédaction de courriers divers, dossier divers à remplir et justificatifs divers pour compléter le dossier). L’écrivain rédigera son courrier ou traitera son dossier puis le lui rendra complet.



La présence du public est acceptée dans les bureaux équipés d’un écran protection. Dans les bureaux non équipés, le public sera invité à venir récupérer son courrier ou son dossier quand c’est fait.



Le public est invité à appeler l’écrivain public de son secteur avant de se déplacer. En exprimant sa demande par téléphone, le public recevra la meilleure réponse à sa demande.



Car selon la nature de la demande, le traitement peut se faire directement par téléphone (pour une déclaration de revenus par exemple), ou bien en se fixant un rendez-vous téléphonique ou encore un rendez-vous physique quand le bureau est équipé d’une protection, ce qui permet d’éviter la file d’attente en mairie.



En complément des gestes barrière et de la distanciation physique, il est recommandé aux usagers de porter un masque.





Les contacts des écrivains publics de la ville de Saint-Paul : Secteurs: Le Guillaume, Bellemène, Bois Rouge, Fleurimont, La Plaine, Sans Souci, Tan Rouge, Barrage: 0692 77 08 38

Secteurs: Saint-Gilles-les-Hauts, Bernica, Saline-les-Bains, Saint-Gilles-les-Bains: 0692 76 21 63

Secteurs: Grande Fontaine, centre-ville de Saint-Paul, l’Étang, Savanna, Bois-de-Nèfles, Plateau Caillou: 0692 15 96 29