Les écolos rabat-joies?

Pas seulement... c'est idéologique: le méchant c' est l'humain...



Pire qu'une religion.



Les Écolos grisés par quelques succès électoraux locaux pètent les plombs... et se voient déjà maîtres du monde en vue d' engager la rupture avec le passé, au point de renier ses valeurs.



Comme si renier son passé et le passé de son pays était une garantie de s'inscrire dans une démarche progressiste ou d'avenir...

Faudra-t- il subir longtemps cet intégrisme sociétal...idéologique..qui nie l' humain dans toutes ses dimensions pour sauver un arbre recyclage après tout sous différentes formes.



J' espère que le temps se chargera de les blaquebouler de là où ils ont pris position.



Il y a mieux...



L'image d' un retour à "la lampe à huile "refait surface et reste au travers de la gorge du Président Macron..qui donne du gosier sur le sujet.



Le déclassement de la France dans le domaine technologique est assuré avec de tels zozos..



En référence "5G, Tour de France, «arbres morts de Noël»... Les Français désavouent massivement les prises de position des maires écolos".